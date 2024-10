Reggina, Taibi: ‘Non arrivare nella parte sinistra della classifica sarebbe un fallimento’

Una settimana per recuperare energie fisiche e mentali insieme ad un lavoro di preparazione per arrivare al meglio alla sfida di domenica sera contro il Pisa. La Reggina si è concessa una giornata di riposo e da domani riprenderà il percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato.

“La sconfitta di Empoli? E’ stata una cattiva interpretazione della battuta d’arresto precedente contro la Spal. Abbiamo pensato, sbagliando, che si trattasse solo di un incidente di percorso e non ci abbiamo messo la rabbia necessaria. Insieme al mister ed alla squadra abbiamo analizzato bene tutti gli aspetti, compresa la mancanza di cinismo. Sul piano dell’attaccamento alla maglia e dell’impegno questi ragazzi sono encomiabili, ma calcisticamente parlando adesso è necessario essere prima “cattivi” e poi belli, non il contrario. Il discorso riguarda tutti non solo gli attaccanti, in difesa per esempio si sono subiti gol evitabili”.