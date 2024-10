Reggina, a Taibi piace tutta la difesa di Maurizi… o quasi

Se il direttore sportivo è un ex portiere e l’allenatore è un ex difensore, viene quasi naturale pensare che il primo reparto che si intende costruire forte e robusto è quello difensivo.

Per questo motivo, prima di guardarsi intorno, Massimo Taibi sta cercando di capire quanto sia possibile aprire confronti con coloro che hanno concluso l’ultima stagione con la maglia amaranto e, dati alla mano, hanno fornito un rendimento più che interessante.

E’ stato proprio il reparto difensivo quello che ha consentito al tecnico Maurizi di poter disputare un girone di ritorno con meno ansie, grazie anche all’arrivo nel mercato di gennaio del centrale Ferrani. Il difensore ha già fatto sapere di proseguire volentieri la sua avventura con la maglia della Reggina, stesso dicasi per chi ha indossato la fascia di capitano per quasi tutta la seconda parte di stagione, Laezza.

Dal pacchetto arretrato non pare venga preso, invece, in considerazione Pasqualoni, il quale ha comunque dimostrato affidabilità e duttilità. Insieme alla possibilità di due conferme su tre, c’è da capire se mister Cevoli proseguirà sulla scia del suo ultimo 4-3-3 o intende cambiare atteggiamento tattico.

Per quello che riguarda il ruolo di portiere, anche in questo caso Taibi non ha mai nascosto il desiderio di poter riavere l’estremo difensore Cucchietti.