Il Ds Taibi: ‘Vogliamo vincere i play off. Può diventare una cortesia alla Reggina…’

Impegnato adesso con la sua Pistoiese nella post season, il Ds Massimo Taibi potrebbe indirettamente fare una cortesia alla Reggina, sempre che la squadra di Trocini riesca ad arrivare fino in fondo e vincere i play off. Ne abbiamo parlato con l’ex dirigente amaranto, iniziando dalla sua prima esperienza in serie D:

“Siamo partiti in ritardo, fino al sette giugno c’era incertezza sull’iscrizione. Poi ci siamo messi in moto, sono stati presi 25 calciatori non è stato semplice. Strada facendo l’abbiamo sistemata, solo che il Forlì è andato veloce anche se tecnicamente non credo ci fosse tutta questa differenza tra noi e loro. Alla fine i play off sono un obiettivo raggiunto e adesso ce li giochiamo per vincerli.

Il Ravenna? Nel calcio anche quando giochi una amichevole lo spirito è sempre quello della vittoria. Si sente in giro che più di una squadra può fare fatica a iscriversi e noi come Pistoiese vogliamo giocarci questa carta, la società è forte, abbiamo lo stadio, un presidente straordinario. Non vogliamo lasciare nulla di intentato. Che poi questo possa diventare un vantaggio anche per la Reggina non può che farmi che piacere, perchè Reggio merita di stare nel professionismo”.

Il riferimento è alla graduatoria finale in caso di vittoria dei play off della Reggina e del Ravenna, con un punteggio che favorirebbe quest’ultima squadra, grazie allo 0,50 che viene attribuito con la vittoria della Coppa Italia.