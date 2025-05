Play off Reggina-Vibonese: il dato del primo giorno di prevendita

Domenica pomeriggio si parte con i play off e per la Reggina la possibilità di giocare davanti al pubblico di casa, avendo chiuso la stagione regolare al secondo posto della classifica. L’avversario è la Vibonese che attraverso i propri canali ufficiali ha fatto sapere di giocare questa partita come una delle fasi finali del mondiale.

Leggi anche

Nulla di sorprendente, è stato così per tutto il campionato e contro qualsiasi avversario, ma gli amaranto, che devono in fretta dimenticare l’amarezza della mancata promozione, hanno lo stesso obiettivo, anzi di più, essendo questa l’unica strada che potrebbe portare ad un eventuale ripescaggio. Essendo play off non vale più la tessera stagionale per i tifosi e quindi pagheranno tutti, anche gli abbonati. Il primo giorno di prevendita ha segnato poco più di 600 biglietti venduti.