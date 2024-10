Reggina, Taibi: ‘Questo il nostro segreto’. Poi un passaggio sul Catanzaro

E’ fissata per lunedi la ripresa degli allenamenti per la Reggina, in attesa di capire come in questi due giorni si evolverà la situazione. Gazzetta del Sud ha intervistato il DS Taibi per capire come si sta vivendo in casa amaranto questo momento: “Lavoro continuamente, da casa, ed anche io sto vivendo questo momento con grande malinconia ma anche senso di responsabilità.

Siamo preoccupati per le nostre famiglie, il calcio in questo momento passa in secondo piano. Chiamo spesso i calciatori, sanno cosa fare, fortunatamente sono tutti in buona salute. Lunedi con lo staff sanitario faremo il punto della situazione senza trascurare nessun dettaglio.

Le gare senza pubblico possono condizionare, ci sono calciatori che patiscono determinati ambienti caldi con lo stadio gremito vanno in difficoltà.

Auteri? Auguro al presidente Noto ed al DS Lo Giudice persone serie e competenti, di raggiungere i play off.

Il nostro segreto è il gruppo, abbiamo fatto squadra isolandoci rispetto all’esterno: il sottoscritto, il mio collaboratore Patti, l’allenatore e la squadra. Ringrazio il presidente che ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare, la dottoressa Federica Scipioni, per me punto di riferimento.

Anche il dissequestro del centro sportivo, grazie al contributo di Ennio Russo, è un altro traguardo raggiunto dal presidente. Siamo riusciti ad avere la struttura per intero”.