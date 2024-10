Reggina, Taibi: ‘Dopo la Sicula ho rivoluto Cevoli. Tifosi da brividi’

La soddisfazione per la conquista dei play off, i meriti distribuiti tra tecnico e squadra, ma ci sono anche quelli del DS Taibi per quanto prodotto in questa stagione soprattutto nella doppia composizione dell’organico tra il mercato estivo e quello di gennaio. Le sue dichiarazioni a Gazzetta del Sud: “Sono gratificato, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. Ci speravo ed in cuor mio ci credevo. Dopo la sconfitta interna contro la Sicula Leonzio l’ambiente era sfiduciato e sembrava che la luce si fosse spenta.

A quel punto proposi al presidente di richiamare Roberto, non avrebbe avuto senso chiamare un altro allenatore. Cevoli conosceva il gruppo, era la scelta più logica. Quella di Cava è stata la gara della svolta, i numeri dicono che senza i quattro punti di penalizzazione oggi saremmo sesti.

Il migliore in campo a Vibo? Il pubblico, è stato straordinario. Ho rivisto lo stesso entusiasmo di vent’anni fa quando giocavo a Reggio. Mi sono venuti i brividi ogniqualvolta sentivo quei cori di incoraggiamento verso la squadra. Merito anche del presidente Gallo che ha dimostrato con i fatti di essere un dirigente concreto ed appassionato.

Da quando è arrivato è riuscito a riaccendere l’entusiasmo, lo scorso giugno i tifosi erano scoraggiati, la vittoria più bella è stata quella di riportare la gente al Granillo. Mi ritengo soddisfatto di tutte le scelte fatte, sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio.

Adesso possiamo giocarcela con tutti, abbiamo una rosa per competere. Sono d’accordo con Cevoli, la Reggina potrebbe essere la scheggia impazzita negli spareggi promozione, arriviamo all’appuntamento con il morale giusto”.

