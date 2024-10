Reggina, il DG Gianni: ‘Credevamo nel settimo posto. Il futuro di Cevoli e la Curva Nord’

Dopo la qualificazione ai play off con la conquista del settimo posto, la Reggina adesso si gode qualche giorno di riposo, prima di iniziare la preparazione in vista della sfida in programma il prossimo 12 maggio. A Radio Antenna Febea, ospite della trasmissione Talk Sport, è intervenuto il DG Andrea Gianni:

“Sono nel mondo del calcio da tempo ed ho maturato certamente un po’ di esperienza, in queste categorie senza sostenibilità economica, rispetto delle regole, e programmazione tecnica non fai molta strada. Tutti aspetti che danno la possibilità ad ogni società di crescere e nel tempo raggiungere gli obiettivi.

Sono dell’idea che il lavoro paghi sempre. Voglio essere un valore aggiunto e non un problema, mi sto innamorando di questa città e non capita tutti i giorni di incontrare tifosi così.

Serve autonomia in ogni ruolo, ogni società che si rispetti però deve avere una sua struttura a mio avviso piramidale.

Il nostro presidente dobbiamo tenercelo stretto, coinvolgerlo e regalargli soddisfazioni.

Il settimo posto forse era insperato ma non inaspettato. Chiaro che anche un pizzico di fortuna aiuti sempre, ma chi ha visto la squadra allenarsi si è accorto di un forte spirito di gruppo e facendo dei calcoli con il mister, puntavamo a raggiungerlo perché ci credevamo.

Noi abbiamo un direttore sportivo sempre presente. Poi io ho la fortuna di avere questa voglia di stare tra scrivania e campo, ma non è un controllo, piuttosto un vigilare, lasciando sempre comunque tranquillo il tecnico e la squadra.

Nessun passo verso l’apertura della curva nord, credo ci siano problemi strutturali che ne impediscono l’apertura. Avremo comunque la possibilità di vedere comunque tantissima gente allo stadio, quella stessa che al mio esordio mi ha emozionato moltissimo, in occasione della gara interna contro la Casertana.

Il presidente Gallo trasmette entusiasmo non solo alla piazza, ma ad ogni suo dipendente, basta parlarci perché è incredibile il suo carisma.

Leggi anche

Rimanere con i piedi per terra ed avere la giusta umiltà non fa mai male, ma anche la consapevolezza di rappresentare una grande città con una società dal blasone importante. Qualora non dovessimo farcela si parte da una buona base e con qualche rinforzo si partirebbe tra le favorite.

I play off sono un altro campionato, tutte partono alla pari, ma noi abbiamo dalla nostra parte il pubblico, i tifosi amaranto fanno la differenza.

Cevoli è il nostro allenatore. E’ prematuro parlare del suo futuro, noi in questo momento dobbiamo pensare solo ai play off.

Con il sindaco una chiacchierata molto piacevole, un atto dovuto, persona molto disponibile. E’ stato solo un incontro conoscitivo”.