Reggina: si chiude con il Brescia, ma è il dopo quello che tutti aspettano

Volge al termine la stagione della Reggina. Purtroppo anche quest’anno senza una coda che poteva essere vissuta con la possibilità di disputare i play off, ma per come si erano messe le cose ad un certo punto del campionato, il mantenimento della categoria è comunque ritenuto un buon risultato. A Brescia si chiude, l’ultimo atto di un finale quasi anonimo e con un unico sussulto rappresentato dalla vittoria interna con il Lecce, poi si parlerà solo di futuro.

Primo tassello Taibi, poi Stellone

Il primo appuntamento molto atteso lo ha fissato il Ds Taibi il quale, dopo una serie di interventi, si è imposto il silenzio fino a conclusione della stagione, ripromettendosi di tornare a parlare appunto dopo Brescia. Sarà quello il momento in cui, nonostante le continue e ripetute conferme da parte del presidente Luca Gallo, deciderà se proseguire o meno il proprio rapporto con la Reggina, ricordando che contrattualmente il dirigente sarebbe legato alla società amaranto anche per i prossimi due anni. Una volta definita la posizione del Ds, ci sarà da discutere una volta per tutte la conferma di mister Stellone. Dal tutto fatto, si è passati ad acune cose ancora da rivedere ed i continui rinvii lasciano pensare che rivedere ancora il tecnico romano sulla panchina amaranto non sia poi così scontato. Nel frattempo continuano a circolare le voci su nuovi possibili interessamenti per l’acquisto del club, da capire quanto veritiere. A più riprese il massimo dirigente ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna proposta ed allo stesso tempo ha fatto intendere che l’eventuale cessione non è nei suoi pensieri. Vedremo a breve quello che accadrà.