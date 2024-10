Reggina, Taibi: ‘Il mio pensiero su Toscano, Denis e Mastour’

Un altro rinvio, come è giusto che sia. Perchè con la speranza che tutto proceda nel migliore dei modi, la ripresa dei campionati potrebbe arrivare addirittura tra la fine di aprile ed i primi di maggio. Motivi di sicurezza così hanno imposto di modificare ancora la data di ripresa degli allenamenti. Il Ds Taibi qualche giorno addietro è stato ospite di Passione Amaranto e tra i tanti argomenti trattati, il suo pensiero su Mastour, Denis e Toscano:

Il tecnico Toscano

“Il mister è di grande personalità, ma anche un “rompiscatole” (ride). E’ riuscito a compattare questo gruppo in maniera eccellente, grazie anche al suo saperci fare. L’estate scorsa lo abbiamo aspettato tanto e con pazienza, perchè doveva risolvere delle problematiche con la sua vecchia società, ma visti i risultati. Anche io sono cambiato, meno impulsivo di prima e più paziente.

L’attaccante Denis

Era un mio pallino. Come giocatore chiaramente lo conoscevamo tutti, dal punto di vista umano ho preso qualche informazione ed ho ricevuto ottime referenze. E’ sempre a disposizione del gruppo, incita i compagni e come Reginaldo si allena come fosse un ragazzino. Determinante anche quando non gioca da titolare.

Il talentuoso Mastour

L’ho voluto io, una mia idea. Ha qualità indiscutibili e la Reggina crede moltissimo in questo ragazzo. Ho parlato molto con lui e gli ho spiegato che questo deve essere l’anno in cui rientra in gruppo e si confronta con calciatori importanti. Si lavora anche in prospettiva, con la palla al piede non ha nulla da invidiare ad altri. Paradossalmente fa meno fatica in B che in C a giocare”.

