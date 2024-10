Reggina, Taibi: ‘Voglio 11 over e 9 under. Per l’attaccante…’

Impegno su più fronti e senza pause, disponibilità totale anche con gli organi di informazione. Oggi Massimo Taibi è sulle colonne della Gazzetta del Sud per parlare della Reggina che si sta costruendo e della idea progettuale societaria quindi programmazione del futuro: “Voglio un organico che non sia solo di giovani ma anche con la presenza di gente esperta. Vorrei 11 over e 9 under, esclusi ovviamente i tre portieri.

In questo momento il reparto più completo è quello di centrocampo, solidità e tecnica e non siamo ancora completi. In difesa Laezza dovrebbe restare con noi, poi arriveranno altri difensori, mentre i due esterni oltre a difendere devono essere bravi in fase di spinta.

Per l’attacco ci vorrà un pò di tempo in più e pazienza. Servono due attaccanti di esperienza, che sappiamo fare gol e assist, avere fretta potrebbe portare a sbagliare”.