Reggina, Tassi: “Grande rammarico, punto perso. Felice per i primi gol”

Le parole dell’attacante amaranto dopo la sconfitta subita sul campo del Rende. La sua doppietta non è bastata: “C’è grande rammarico, abbiamo perso un punto alla fine. Sono felice per i miei primi gol con questa maglia importante. I miei gol? Sul primo ho anticipato tutti su un bel cross di Kirwan. Nel secondo, su invito di Franchini, ho scavalcato il portiere in uscita. E’ normale avere tanta concorrenza in squadra, adesso dobbiamo portare punti a casa, i tifosi si aspettano questo. Siamo un gruppo giovane, ogni tanto cadiamo in errori di inesperienza, il Rende invece era più quadrato. Maritato è sempre vicino a noi, chi gioca deve dare il massimo per la maglia”.

fonte: antennafebea.it