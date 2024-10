Reggina, Tempestilli: ‘Vi spiego il mio ruolo ed i miei compiti, anche sul calciomercato’

La prima intervista da Direttore Generale della Reggina Antonino Tempestilli l’ha rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Questa Reggina non è malata, il problema è che non è mai stata al completo. Quando ha giocato ad armi pari ha sempre tenuto testa, la squadra indubbiamente può fare meglio, serve serenità, serietà e tanto lavoro”. E’ un buon gruppo e non ci sono medicine particolari, tutti seguono il mister e c’è fiducia. In questi casi serve un risultato positivo per sbloccarsi mentalmente, lavoriamo a testa bassa e senza proclami”.