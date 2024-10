Reggina-Ternana: il dato provvisorio dei biglietti venduti

Un lunedi di grande calcio a Reggio Calabria. Gli amaranto sono gli ultimi a scendere in campo nel confronto con la Ternana e soprattutto dopo il pareggio avvenuto tra Monopoli e Bari. Gli addetti ai lavori lo hanno definito una sorta di matchpoint per gli amaranto, anche se il cammino è ancora lungo, mentre per gli umbri la possibilità, forse ultima, di tentare di accorciare le distanze. Non sarà record di presenze, già registrato due settimane addietro con il Bari, ma comunque il Granillo presenterà un colpo d’occhio interessante. Il dato che si riferisce a ieri sera conta 4300 circa tagliandi staccati, che si aggiungono ai 5800 abbonati. Un numero, quello dei biglietti venduti, destinato a crescere.

Leggi anche