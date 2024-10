Calcio – Catanzaro rullo compressore, Bari e Monopoli fanno pari. Risultati e nuova classifica

Ha ingranato la quarta il Catanzaro nuovamente targato Auteri. Terza vittoria consecutiva in altrettante gare e dieci gol realizzati, grazie anche al contributo di un gruppo di calciatori arrivati in blocco quasi a stravolgere l’organico rispetto a quello iniziale e con un Tulli grande protagonista. Clamoroso il tonfo del Potenza a Lentini, mentre l’atteso derby di Puglia tra Monopoli e Bari finisce in parità. Adesso attesa per l’altro big match che si giocherà questa sera al Granillo.

Cavese-Catania 0-1

Francavilla-Avellino 1-1

Viterbese-Teramo 2-0

Monopoli-Bari 2-2

Casertana-Bisceglie 0-0

Rende-Paganese 0-0

Sicula Leonzio-Potenza 4-1

Picerno-Vibonese 0-0

Rieti-Catanzaro 1-4

Reggina-Ternana ore 20.45

CLASSIFICA

Reggina 56*

Bari 51

Monopoli 48

Ternana 48*

Potenza 45

Catanzaro 41

Teramo 37

Catania 36

Viterbese 35

Cavese 32

Francavilla 31

Paganese 31

Casertana 30

Avellino 30

Vibonese 29

Picerno 26

Bisceglie 19

Sicula Leonzio 16

Rende 16

Rieti 12

*Una gara in meno

