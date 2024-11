Reggina, Inzaghi sbotta: ‘Ho letto cose senza senso. Diamoci una regolata’

Ruggito amaranto. La Reggina supera 2-1 la Ternana grazie ad una doppietta di Fabbian, ormai bomber di riferimento. Amaranto bravi a reagire al vantaggio ospite nel primo tempo, e al gol annullato a Canotto per fuorigioco nella ripresa.

Le parole di mister Inzaghi al termine della gara.

“Alcune volte leggo cose senza senso, sembra che siamo ultimi in classifica. Dobbiamo darci una regolata e fare i complimenti a questa squadra, torniamo con i piedi per terra. Dopo 20 minuti oggi dovevamo essere 2 o 3 a 0, per sfortuna o imprecisione non siamo riusciti a sbloccare la partita ma a me piace vedere una squadra così propositiva.

Abbiamo fatto, come altre volte, pochi gol per quello che creiamo. Non posso dire nulla ai ragazzi, sono molto orgoglioso di loro. Come ha ben detto il presidente Cardona, il nostro obiettivo è chiaro. Prestazione di Gori? E’ un titolare di questa squadra, è stato penalizzato per le prestazioni di Menez e oggi ha dimostrato il suo valore, avrebbe meritato il gol.

Ripeto, questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario, peccato soffrire in partite come oggi dove abbiamo rischiato di andare sullo 0-2 senza subire un tiro in porta. Andiamo avanti per la nostra strada, senza montarci la testa. Ho letto titoli che sinceramente non mi sono piaciuti, forse anche voi (riferito ai giornalisti, ndr) dovete crescere.

Abbiamo bisogno di tutti, le critiche sono giuste quando sono meritate. Teniamoci strette le cose positive, ad esempio la curva da serie A, e poi ad aprile-maggio vedremo in quale posizione saremo e potremo divertirci. Oggi il gol subito e altri episodi avrebbero ammazzato anche un toro, invece la squadra è stata brava a reagire”.