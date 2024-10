Reggina-Ternana, la voce dei tifosi amaranto: ‘Godiamoci vittoria e classifica’

Al termine di Reggina – Ternana grande soddisfazione nelle dichiarazioni dei tifosi accorsi al “Granillo”. 12.296 gli spettatori totali, compresi di 5.813 abbonati ed 84 ospiti.

Ai microfoni di CityNow Sport nel post partita:

Domenico Mandalari (tifoso della Reggina)

“Tre punti fondamentali, vittoria molto sofferta, una squadra ostica e difficile da affrontare, siamo riusciti nel nostro intento. Adesso vinciamo le altre ed andiamo in serie B”.

Francesco Caccamo (tifoso della Reggina)

“Il campionato di serie C è difficilissimo, per la prima in classifica è davvero dura. Tutti gli avversari giocano con il sangue agli occhi. Ci ha fatto davvero soffrire. La nostra rosa è competitiva, vedi l’ottimo Denis speriamo di rivedere Corazza. Siamo sul finale di campionato e dobbiamo tenere duro”.