“Reggina, tifo per te”. Parte la campagna abbonamenti, i prezzi

… TIFO PER TE! Questo lo slogan scelto dalla Reggina 1914 per la campagna abbonamenti 2017/18 presentata presso il Palazzo della Città Metropolitana alla presenza del Sindaco della Città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il consigliere comunale con delega allo sport Giovanni Latella. Davanti ai numerosi giornalisti e tifosi presenti in sala, il presidente Mimmo Praticò ha illustrato i prezzi e le modalità per la sottoscrizione della tessera.

Priorità agli abbonati della scorsa stagione che potranno esercitare il diritto di prelazione dal 09/08 al 12/08 e dal 16/08 al 19/08 nei seguenti orari: 10-13, 16-19. I nuovi abbonati potranno sottoscrivere la proria tessera a partire da giorno 21/08 nei seguenti orari: 10-13, 16-19. Oltre alle diverse promozioni messe in campo dalla società, ogni abbonato riceverà un sim Fastweb con € 20 di traffico offerta dalle ditte partner amaranto Sos Tech e Multiservice 5D.

Questi i prezzi: