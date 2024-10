Reggina, i tifosi hanno deciso: la nuova maglia si ispira alla tradizione

Ritorno al passato. Con 18.533 voti, il popolo amaranto ha scelto la storia e la tradizione: maglia amaranto con colletto e pantaloncini bianchi. Uno stile vintage che riporta i più nostalgici agli anni ‘70 e ’80.

Trentamila voti, più di ventimila utenti hanno effettuato l’accesso al portale ufficiale generando circa sessantamila visualizzazione di pagine. Quarantamila persone raggiunte sulla pagina ufficiale facebook con numerosi commenti e un centinaio di condivisioni.

“Il coinvolgimento dei Tifosi e della Città è sempre stato al centro del progetto amaranto”. Lo ha dichiarato il presidente della Reggina Mimmo Praticò che aggiunge: “non avevo il minimo dubbio sulla risposta dei supporters amaranto. Il numero di votanti è veramente alto e per questo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio collaborando con la società per la scelta della maglia ufficiale per la stagione 2017/18”.