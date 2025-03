Reggina: il bellissimo colpo d’occhio dei tifosi amaranto al D’Ippolito – FOTO

Speriamo possa essere decisiva anche la spinta dei tantissimi tifosi della Reggina presenti al D’Ippolito di Lamezia a sostegno della squadra. Una vera e propria invasione che conferma ancora una volta il legame tra la città e la compagine amaranto, impegnata quest’ultima nella rincorsa al primo posto, utile per la promozione diretta in serie C. Le foto dei due settori.

