Reggina, Torrisi tutto sul mercato: quelli già arrivati e quelli che arriveranno

Ampio spazio al calciomercato nel corso della conferenza stampa di mister Torrisi, alla vigilia della sfida con il Gela: “Uscendo diversi calciatori, è lecito aspettarsi che chi arriva, abbia una buona condizione e quindi pronto a scendere in campo. Intanto si è messo dentro quello che ci interessava nell’immediato pur dovendo aspettarli per qulche settimana. Ma noi abbiamo altri obiettivi di mercato nei ruoli e nelle caratteristiche. Il mercato è chiuso pur consapevole che altri lo stiano già facendo, ma ci vuole sempre la disponibilità delle società rispetto anche al tipo di calciatore che si sta trattando.

Noi abbiamo messo gli occhi su elementi che stanno facendo campionati importanti e ritenuti oggi incedibili a mercato chiuso, dopo può essere che le società trovino delle alternative e riescano a liberarli. La distanza dalla vetta può influire sui trasferimenti? Essendo la Reggina, credo che il blasone oggi possa compensare il margine di punti con la parte alta della graduatoria e quindi i calciatori ritengo possano accettare di venire da noi a prescindere dalla classifica. Sceglieremo i profili giusti e soprattutto quelli convinti di farlo.

Abbiamo preso Fofana, non è al cento per cento, ma quando lo sarà con la D non c’entra nulla. Ha qualità e quantità, giovane ma di esperienza. Una occasione insomma.

Sartore? Non ha ancora giocato, poteva farlo contro l’Athletic Palermo ma qualche cambio mi ha condizionato. Il ragazzo sta lavorando e crescendo a livello fisico, una buona freccia con qualità che a noi mancavano. Spero e penso che possa fare parte della partita di domani. Bevilacqua è il trequartista che cercavo, muove la palla benissimo, calcia bene, salta l’uomo. Sono felicissimo di questa scelta.