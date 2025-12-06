Reggina, Torrisi parla di calciomercato: ‘Non dipende solo da noi’

Un passaggio della conferenza stampa, mister Torrisi lo ha riservato al calciomercato: “Il mercato si è aperta questa settimana e ci stiamo lavorando. C’era una situazione quasi conclusa (Alagna), poi sapete come è andata a finire. Si è voluto avvicinare alla famiglia ed è giusto così. Stiamo lavorando, speriamo di chiudere il prima possibile ma non dipende solo da noi.

Ci sono le società di appartenenza che possono decidere di non liberarli o di farlo dopo il 15 dicembre. Gli obiettivi li abbiamo chiari in testa, il giudizio lo darei alla fine del mercato, anche se non è semplice. Parliamo di calciatori impegnati con altre società, quelli che ti chiedono di rinviare. Capisco l’impazienza dei tifosi, ma non dipende solo da noi“.