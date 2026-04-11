Reggina, Torrisi: ‘Rammarico? Ne parlerei il 3 maggio. Presunzione e sufficienza…’

La Reggina torna in campo ed è ancora trasferta, la terza consecutiva. Gli amaranto a Gela alla ricerca di altri tre punti per continuare a sperare. Mister Torrisi in conferenza stampa: “Parlerei di rammarico il 3 di maggio, mancano per noi ancora cinque partite. Il nostro percorso è netto seppur non perfetto, ma comunque orgogliosi per quello che si è fatto. Arriviamo da due vittorie consecutive con altrettante grandi prestazioni. Gela partita complicata, squadra con buone individualità, con un girone di andata strepitoso, andiamo lì con la nostra mentalità e credendoci sempre. Siamo obbligati a farlo, puntando a conquistare cinque vittorie in un campionato dove tutti vendono cara la pelle. Loro vogliono fare bene, l’ambiente sarà caldo e quindi serve la giusta mentalità.

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Ho detto che nel girone di ritorno dovevamo restare in corsa per vincere il campionato e mi pare che fino ad oggi è così. Eravamo molto indietro e sembrava pura follia rispetto a quando abbiamo iniziato questo percorso. Ripeto, ce la giocheremo fino alla fine. Il secondo tempo di Lamezia è da vergogna assoluta, quella con l’Acireale è stata gara segnata perchè abbiamo sfiorato il gol tante volte, creato, corso, aggredito, poi nella seconda parte c’è stato un calo, ma niente di paragonabile con il secondo tempo di Lamezia. Non nego che ci siano stati degli errori di presunzione (forse il primo io) e sufficienza e questo ci ha tolto un pò di maturità, oltre che quell’atteggiamento che invece contro Nuova Igea Virtus e Palermo si è rivisto. Ma nella totalità della stagione, purtroppo, alcuni risultati fanno parte del percorso e nonostante questo nel girone di ritorno siamo primi.

E comunque nel calcio nulla è scritto. Ho già detto della Cavese, ma anche Juventus e Inter hanno perso i campionati all’ultima giornata. In questo girone tutte le squadre giocano e possono fare punti, quindi aspettiamo e facciamo il nostro vincendo le cinque partite. Non è facile la nostra partita a Gela, non è facile quella della Nissa ad Acireale“.