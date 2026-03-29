Reggina, Torrisi: ‘Ci credevo a meno dodici…’ Poi il passaggio sulle scelte e su Ferraro

Altri tre punti pesantissimi per la Reggina che tengono vive le speranze di aggancio alla vetta. Ha deciso Luca Ferraro al termine di una gara ben giocata sotto tutti i punti di vista. Ai microfoni di radio Febea mister Torrisi: “In questi quattro giorni abbiamo fatto qualcosa di veramente importante, oggi si è fatta una impresa, ma non tanto per la vittoria contro la capolista quanto per quello che la squadra aveva già speso. I ragazzi sono stati immensi, vittoria meritata e sofferta, peccato per quelle due occasioni che non ci hanno permesso di vivere il finale in maniera diversa.

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Questo gruppo ha dimostrato di sapere bene quale è la strada maestra per arrivare all’obiettivo. La conferma dell’undici? Era già tutto organizzato così. La gara con l’Acireale era necessario fare delle modifiche visti gli impegni ravvicinati, abbiamo bruciato dei jolly, avevamo immaginato di venire qui a fare colpaccio e balzare in vetta. Peccato non sia stato così, ma ci sono ancora quindici punti in palio e tutto può succedere, il campionato lo ha dimostrato. Salandria ha dato freschezza, Fofana pagava più degli altri la seconda gara in quattro giorni ed era pure ammonito. Ferraro è tornato, ha passato anche lui un momento difficile, meritava la doppietta, si è messo a disposizione della squadra e non ha pensato al gol come accaduto in altre gare e questo lo ha avvantaggiato.

Da quando sono arrivato a Reggio abbiamo sempre rincorso, ci siamo giocati qualche jolly, ma guardando le statistiche e i dati… Eravamo nel girone di ritorno un punto sotto l’Athletic Palermo, oggi siamo primi, e questo ha comunque un significato. E’ chiaro che quando rincorri, ogni passo falso lo paghi. Anche se quello che conta è la classifica finale a prescindere dai numeri. Ci credevo a meno dodici, ci credo ancora“.