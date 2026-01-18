Reggina, Torrisi: ‘Il destino è nelle nostre mani’. Il passaggio su Ragusa e Di Grazia

La Reggina fa tutto nel corso del primo tempo, realizza tre reti e conquista altri tre punti contro la Vibonese. Accorcia ancora le distanze dal primo posto e prosegue la sua rincorsa. Torrisi ai microfoni di radio Febea: “Tranne dodici minuti del primo tempo, è stata un’altra grande prestazione. C’è stata voglia, pazienza, maturità nell’approccio, devastante nella gestione del match, soprattutto dopo quella preziosa vittoria contro la Nissa. La squadra è in fiducia, siamo sulla strada giusta, si stanno raccogliendo i frutti ma è sempre importante volare basso. Testa bassa e si pensi subito alla delicata trasferta contro la Gelbison.

La rosa è profonda ed è giusto che vengano fatti aggiustamenti e cambi. Oggi Edera è tornato titolare e lo ha fatto benissimo, il gol, un grande recupero. Lo stesso Salandria ha fatto molto bene. Tutti hanno capito quale sia la strada da percorrere e adesso diventa bello percorrerla. Si alza la nostra media punti, un solo gol subìto nelle ultime otto gare, otto successi consecutivi, il destino è nelle nostre mani, non ci riguarda quello che fanno gli altri. Massimo rispetto per tutti, ma dobbiamo soprattutto noi avere le idee chiare e il coefficiente mentale alto. Ragusa? Ha preso una ammonizione, non fara parte della prossima gara, poi vedremo con il Savoia. Uscita Di Grazia? Nulla di che, cambi precauzionali, come quello di Rosario Girasole“.