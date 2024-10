Reggina, Toscano: ‘A Rieti la Berretti? In questa settimana ci siamo preparati meglio del solito’

Con l’incertezza di una partita che si potrebbe non giocare o giocare contro la Berretti del Rieti, mister Toscano ha preparato comunque il match come fosse la gara più importante della stagione, quindi come accade ogni settimana. Questo il suo pensiero in merito ad un avvicinamento all’incontro diverso dal solito: “Abbiamo preparato la partita anche oggi come se fosse quella più importante e lo sarà. Il Rieti da quando ha cambiato il tecnico ha fatto cose egregie tranne domenica a Vibo.

Non ci facciamo distrarre da quello che può succedere ad altri, stiamo sul pezzo come sempre. La cosa che mi rattrista è che nonostante le regole siano sempre più ferree, le situazioni si ripetono, questo purtroppo mette in difficoltà i calciatori che partono con grandi aspettative e le loro famiglie, pur non entrando nel merito delle problematiche di altri.

Affrontare la Berretti sarebbe una sconfitta per tutti, mi auguro possa giocarsi la partita regolarmente. Qualora accadesse loro hanno un gioco aggressivo, aperto e propositivo e su queste indicazioni che abbiamo preparato l’incontro.

Con il presidente Luca Gallo ci sentiamo spesso e dopo ogni gara facciamo il resoconto. Ci sta sempre vicino in ogni momento e questo lo avvertiamo tutti, lo staff tecnico ed i giocatori. Il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa intensità e su questa applicazione a prescindere dai risultati che poi ne sono solo la conseguenza di quanto detto”.