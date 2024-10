Reggina, Toscano: “Abbiamo vinto il derby per la mossa geniale del mio vice…”

Reggina che supera 1a0 il Catanzaro, decide Corazza a pochi minuti dal termine. Le parole del tecnico amaranto Mimmo Toscano.

“‘E’ stata una bella partita, si sono affrontate due grandi squadre. La squadra è rimasta compatta e convinta anche in dieci, l’espulsione di De Rose mi è sembrata affrettata.

Faccio i complimenti al mio vice, mi ha consigliato dieci contro dieci di passare al 4-2-3, abbiamo rischiato e ci è andata bene. Mi fido totalmente di lui, lo conosco da 20 anni e non ho avuto dubbi a seguire il suo suggerimento.

Credo sia una vittoria meritata, abbiamo superato un altro ostacolo, ricordo che abbiamo già affrontato Catania Bari Ternana e Catania.

Le parole di Auteri? Ricordo gli errori arbitrali di Bari ma non ci siamo mai lamentati, gli arbitri sono umani e possono sbagliare. Secondo me il rosso a De Rosse non c’era.

Il pareggio di Pagani? Non capisco chi ha fatto qualche critica.”