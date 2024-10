Reggina, Toscano: ‘Quando ripartiremo? Non ci penso’

Non sarà neppure il 3 aprile il giorno in cui si riprenderanno gli allenamenti. Mister Toscano ed i suoi dovranno attendere ancora e l’allenatore fa il punto della situazione a Gazzetta del Sud: “Sono giorni difficili e questa emergenza mi dà la possibilità di poter stare di più con i miei familiari, aiuto mia figlia a fare i compiti e mi dedico anche alla cucina.

Si legge qualche libro, si fa un pò si sport. Il mio animo è positivo, mai abbattersi. Viviamo una guerra in cui non si devono abbattere i nemici ma salvare vite umane, questa è la priorità.

I miei ragazzi stanno tutti bene, di calcio c’è poco da dire, con loro ci si confronta anche per risollevare il morale. Lo staff medico li segue costantemente, temperatura corporea mattina e sera, corretta alimentazione, attività fisica. Quando si riprenderà? Non ci sto pensando ma vedo la cosa lontana. Alcuni amici che vivono in Cina mi dicono che dopo tre mesi ancora non si è tornati alla normalità. In questo momento è necessario rispettare le direttive per arginare la diffusione, attenerci alle disposizioni.

Questa emergenza cambierà tante cose, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, ne usciremo più forti e migliori, soprattutto se capiremo gli effetti ed i riflessi di questa esperienza. Prima si era ipotizzata la ripresa a marzo, adesso di parla di aprile avanzato, per cui…”

