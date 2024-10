Reggina: Giorni decisivi. Toscano o Colantuono attendono la chiamata di Taibi

Tra giovedi e venerdi dovrebbe essere ufficializzato il nuovo allenatore. Qualora non dovesse essere così, significherebbe che nelle trattative portate avanti dal DS Taibi, ci possa essere stato qualche imprevisto.

Mimmo Toscano è il profilo scelto, tecnico vincente e più di una volta, esperto e conoscitore della categoria oltre che dell’ambiente. Ci sono da limare alcune situazioni non insormontabili (durata contrattuale) ma esistenti e questo per il momento comporta riflessioni dall’una e dall’altra parte, ma con scadenze che sono state fissate come detto nei prossimi due giorni.

E’ reale il sondaggio per Bisoli, anche se nella lista delle preferenze immediatamente dietro Toscano c’è Stefano Colantuono, altro allenatore navigato, forse meno addentrato in quello che è il campionato di serie C, avendo avuto importanti esperienze nei campionati superiori. La prima o la seconda soluzione, non dovrebbe andare oltre questa settimana, questo è quello che filtra, vedremo cosa accadrà.