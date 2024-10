Reggina, Toscano: ‘Messo l’ennesimo mattoncino verso…’

Al termine di Catania-Reggina, è intervenuto ai microfoni di Antenna Febea il tecnico amaranto Mimmo Toscano, che ai microfoni di Rocco Musolino ha analizzato il match appena trascorso.

“Abbiamo affrontato una squadra diversa dal girone d’andata che secondo me si è rafforzata. In casa ha perso solo una partita. C’erano tutte le condizioni perchè fosse una partita difficile. Potevamo fare di più negli ultimi 16 metri e sfruttare meglio qualche calcio piazzato. Sapevo sarebbero partiti forte, e noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Li potevamo essere più bravi nel cross e nelle palle inattive. Abbiamo rischiato poco contro una squadra di qualità. E’ stata una prestazione di carattere. Non mi è sembrato giusto il metro di giudizio nella prima frazione. Rigore? Non parliamo degli episodi. I ragazzi hanno risposto presente. Tutti hanno fatto una buona prestazione. Giocare con gli esterni di ruolo che sanno gestire le situazioni è diverso. Qualcuno non era nelle migliori condizioni, come Rossi e Blondett. Questo è l’ennesimo mattoncino in un derby che è sempre una partita sentita. Continuiamo a guardare a noi.”