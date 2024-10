Reggina, Toscano: ‘I numeri sono da macchina da guerra, però…’

Partita difficile nei primi quarantacinque minuti per come lo stesso Toscano aveva anticipato nella conferenza pre gara, il commento del tecnico a fine match: “La pazienza è la qualità che bisogna portarsi dietro. Il mio timore era proprio quello che la partita di mercoledi scorso potesse passare per la testa e forse è successo. Dopo il vantaggio si è giocato a senso unico e mi sarebbe piaciuto vedere in gol anche Denis e Doumbia. Abbiamo fatto numeri straordinari, sei vittorie consecutive, migliore attacco e migliore difesa una macchina da guerra.

Ma attenzione, non continuiamo a pensare che solo noi possiamo perdere il campionato o che lo abbiamo già vinto, lo dovete capire voi e soprattutto i tifosi, i quali devono continuare a sostenerci sempre. Questo è un gruppo che non pensa all’io ma al bene della squadra, perchè quando si cerca un compagno per fargli fare gol, allora siamo tutti più contenti.

Il mio gruppo ha una grande maturità anche nell’interpretazione delle gare, altrimenti non riesci a fare 34 punti dopo quattordici giornate. Noi abbiamo una precisa identità e dentro ci mettiamo intensità e qualità”.

