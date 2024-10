Reggina, Toscano: ‘Il presidente Gallo un uragano, sulla promozione…’

Solitamente parla molto poco, se non a ridosso di ogni gara e ovviamente nel post. Di questi tempi invece si susseguono le dichiarazioni del tecnico Mimmo Toscano, ormai, per sua stessa ammissione, diventato un professionista anche a livello tecnologico. Alcuni passaggi della sua ultima intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com:

Mister Toscano ed i tifosi

“A Reggio si è creato un ambiente fantastico tra noi, la società e i tifosi che anche se in questo momento siamo lontani riescono a farci sentire la loro vicinanza con i loro messaggi, i loro video e il loro affetto. Si è creata un’alchimia straordinaria”.

Il campionato e la promozione in B

“Nonostante non abbiamo iniziato con i favori del pronostico siamo riusciti a essere protagonisti attraverso il lavoro quotidiano. Le dirette inseguitrici hanno fatto un campionato straordinario: non sono loro ad aver demeritato, ma è stata la Reggina a fare qualcosa di anormale per continuità di risultati e vittorie.

Il nostro pensiero è quello di tornare in campo per riprendere quello che ci piace fare di più e continuare un percorso fantastico iniziato a luglio. Promozione in B senza più tornare a giocare? Avrebbe lo stesso sapore, ma ripeto siamo concentrati solo sul tornare a giocare”.

Il presidente Gallo, gli stipendi, il futuro

“Il presidente Luca Gallo ha dato un nuovo entusiasmo a una città che ne aveva bisogno. E credo che la Reggina possa essere un veicolo giusto per la rinascita di Reggio. E’ un uragano e la Reggina è una struttura che cresce ogni giorno. L’annuncio che garantirà il 100% degli stipendi? Decisione che gli fa onore, noi avevamo dato disponibilità a un taglio. Il mio futuro? Sono concentrato solo su come finirà questo campionato. Poi ricordo che ho un altro anno di contratto. A fine stagione, come mia consuetudine, analizzerò l’annata con Ds e presidente. Se ci sarà unità d’intenti come c’è stata la scorsa estate valuterò tutto”.