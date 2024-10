Reggina: Toscano parla domani e lancia un messaggio a tutti

“La Reggina comunica che domani 15 novembre alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano. Si comunica inoltre che gli allenamenti di venerdì 15 e sabato 16 novembre si svolgeranno a porte chiuse”.

Un segnale chiaro quello del tecnico amaranto che, nonostante le voci sempre più insistenti di un Rieti in enorme difficoltà e con i giocatori che hanno minacciato lo sciopero per la gara da giocarsi contro la Reggina, ha deciso comunque per le porte chiuse in occasione delle ultime due sedute di allenamento. Tutto dovrà svolgersi come ogni settimana per preparazione, attenzione e concentrazione.

Leggi anche

Leggi anche