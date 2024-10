Reggina, Toscano: ‘Lotta alla promozione non chiusa. Ho un grande gruppo’

L’ultima giornata in cui si è scesi in campo, a porte chiuse, la Reggina vincendo contro il Picerno ed approfittando del pareggio esterno del Bari, ha ulteriormente fortificato il proprio primato in classifica. Interpellato dai colleghi del Corriere dello Sport, le dichiarazioni tecnico Mimmo Toscano riprese da TMW:

“Prima dello stop è arrivata una vittoria pesante servita, anche, a puntualizzare alcuni aspetti. C’è stata la grande reazione dei ragazzi. Conosco bene ognuno di loro. So come affrontano gli impegni. Questo è il risultato di un anno di crescita continua. Ho un gruppo con tanto valore umano, qualità tecniche e professionali.

La classifica dice il valore di ogni squadra. Oggi dice che meritiamo di stare lassù per quanto fatto finora in queste 30 giornate di campionato. Ma la lotta alla promozione non è chiusa. Mancano ancora otto partite da disputare ed i punti in palio sono tanti. Perciò ripeto che non bisogna rallentare.

Viviamo una situazione anomala. Dobbiamo affrontarla con responsabilità e scelte corrette. Prima di tutto c’è la salute di tutti”.

