Reggina, Toscano: ‘Primo step per capire chi siamo’. Poi il pensiero su Menez

Prende il via la settimana che porterà alla sfida in trasferta contro l’Entella. Parla dello stato attuale della squadra e degli obiettivi, mister Toscano a Radio Antenna Febea: “Nessuno ha mai parlato di cavalcata, il campionato è difficile, lungo e complesso. Se non stai attento rischi scivoloni che poi fai fatica a recuperarli. I dettagli fanno la differenza, tante squadre di alto livello, per questo l’attenzione e la determinazione dovranno essere sempre alte. In serie C ti concedono qualche errore, in serie B no. Questo gruppo ha ancora ampi margini di crescita, sta a noi accorciare i tempi per farlo.

E’ ancora presto per esprimere qualsiasi giudizio, ci vogliono almeno dieci partite e tutti quei turni infrasettimanali che ti danno l’idea della forza che ogni squadra può avere. L’ho detto ai ragazzi prima della pausa, sta arrivando un periodo che per noi rappresenta il primo step. Dove possiamo arrivare, a che punto siamo, il nostro stato di forma.

Il ruolo più difficile da interpretare è quello delle corsie esterne. Liotti è venuto a gennaio, poi c’è stato il lockdown, ma adesso si è calato perfettamente nella parte, comprendendo bene quello che io voglio. Menez ha qualità, ti finalizza tutto il gioco di squadra in maniera che sembra semplice, ma lo è se è lui a farlo.

Jeremy Menez ha capito quanto possa essere utile a questa squadra soprattutto se è ottimale la sua condizione fisica. Al pari di Denis rappresenta quel tipo di calciatore che divertendosi, lavora in maniera dura e si mette al servizio del gruppo, spero la sua voglia possa aumentare giorno dopo giorno.

Il nostro atteggiamento deve essere sempre propositivo. Per quello che mi riguarda più si attacca e meno pericoli corriamo nella nostra retroguardia. Non rientra nei miei concetti il difendersi. Rivas si aggrega oggi con i compagni.