Reggina, Toscano: ‘Il terreno di gioco? Mi interessa altro. Vasic c’è’

Prima gara casalinga di campionato per la Reggina. Dopo il pareggio di Salerno sarà il Pescara a rendere visita agli amaranto. La presentazione del match come sempre affidata a mister Toscano: “Ripartiamo dalle due gare giocate fino al momento. Stiamo cercando di portare tutti allo stesso livello sul piano delle conoscenze e non solo tattiche, capire dove lavorare ed insistere sulle cose buone che sono state fatte.

A Salerno nei due tempi per qualche imprecisione sono state sfruttate poco tutte le situazioni che abbiamo creato, sono questi i particolari che fanno la differenza.

Consolidiamo le certezze e migliorare quegli aspetti non ancora ottimali. Cionek può ricoprire tutti i ruoli della difesa, ha delle caratteristiche che gli consentono di farlo. Esplosivo, intelligente, ha le giuste letture di ogni situazione.

L’avversario è sempre difficile, a prescindere dal nome. In questo campionato c’è qualità ed organizzazione, noi dobbiamo mettere le nostre armi in campo tra tecnica, corsa e voglia. Approfondire meglio alcuni dettagli, senza dare per scontato alcuni atteggiamenti. Il terreno di gioco? Io guardo la partita che si dovrà fare, il resto non ci deve interessare.

Per storia il Pescara è una squadra alla quale piace giocare bene. Devi stare attento a leggere bene la partita, siamo nel nostro stadio. Dopo aver messo il mattoncino a Salerno, adesso voglio il mattone in casa.

L’organico che abbiamo costruito vede giocatori tutti di pari livello. Questo perchè devi tenere sempre alta l’intensità, la condizione, la qualità di gioco. Non si parla di singoli ma compattezza di gruppo.

Folorunsho ci ha dato fisicità, Bianchi lo conosciamo, Faty qualità e geometria. In mezzo al campo ho avuto risposte interessanti dal match di Coppa Italia.

Il gruppo dello scorso anno è cresciuto nella sua totalità. Bellomo è tra questi, ha qualità ed ora riesce a dare tanto anche sul piano della quantità. tutti stanno lavorando bene.

Vasic è tesserato e convocato, mentre Charpentier deve recuperare da un serio infortunio. Il ragazzo è volenteroso e si sta impegnando, speriamo di averlo pronto”.