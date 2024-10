Reggina, Toscano: ‘Dobbiamo migliorare nella gestione delle energie’

Alla vigilia della gara di coppa Italia con il Bologna, il tecnico Domenico Toscano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Analizzando tutta la gara col Pordenone abbiamo fatto un ottimo primo tempo, rischiando poco, creando occasioni da rete e tenendo il pallino del gioco e l’inerzia della gara. Nel secondo tempo non so se è stata stanchezza o abbiamo mollato dal punto di vista mentale e abbiamo concesso 15-20 minuti al Pordenone dove hanno sfruttato un’occasione e poi un eurogol di Ciurria. Negli ultimi minuti se stiamo più tranquilli creiamo i presupposti per poterla vincere”

“Con un po’ di fortuna – prosegue Toscano – avremmo potuto avere qualche punto in più. La gara di domenica certifica che abbiamo un gruppo straordinario. Era la prima volta che andavamo sotto e l’abbiamo ripresa. Poi abbiamo provato anche a vincere. Sappiamo dove possiamo migliorare”.

Nella gara contro il Pordenone si è avuta una Reggina che, nella fase iniziale del primo tempo, è sembrata pagare lo scotto fisico contro gli avversari. “Il Pordenone ha corso di più nella ripresa? Magari – ha detto – quello che noi abbiamo speso nel primo tempo mettendo intensità e dopo tre gare in una settimana , loro lo hanno messo per quella parte del primo tempo. Dobbiamo, però, ancora migliorare nella gestione delle energie”.

“Dopo la gara con il Pordenone, siamo venuti a Bologna perchè ci teniamo alla coppa Italia, ci teniamo a far bene, a continuare a proporre buone prestazioni, come siamo andati a Benevento a giocarcela a viso aperto e con personalità, cosi faremo anche domani cercando di sfruttare le nostre qualità. Sappiamo che il Bologna ha tante qualità e ogni errore potremmo pagarlo caro, dobbiamo limitare gli errori e cercare di proporre quello sappiamo far bene”