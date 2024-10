Reggina: domani Toscano incontra la stampa. La novità è la location

Porte chiuse e carica massima per un incontro che Mimmo Toscano vuole che i suoi ragazzi affrontino con la giusta attenzione e senza sottovalutare l’avversario, anzi. Partite come quelle contro Bari, Ternana, Catania, non hanno bisogno di particolari sollecitazioni, essendo i classici match che si preparano da soli, mentre rischi di cali di attenzione possono avvenire per questo tipo di confronti.

Prima sulla testa, quindi, e poi sulla tattica la preparazione a questo incontro che il mister presenterà come di consueto alla stampa nella giornata di domani. La novità è rappresentata dalla location, così come recita il comunicato ufficiale della società:

“La Reggina comunica che sabato 5 ottobre alle ore 12.00 presso gli studi di “Reggina Tv” in viale Aldo Moro 52/C, si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano“.

