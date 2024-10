Reggina in tour. Ultima tappa presentazione a Reggio Calabria

Il tour di presentazione della Reggina inizia questa sera da Taurianova in occasione del “III° concorso internazionale dei Madonnari” manifestazione organizzata dagli “Amici del Palco”.

La serata, ideata dal Reggina Social Club, ha come obiettivo quello di riportare al centro dell’attenzione la passione sfrenata per la maglia amaranto e la scelta di Taurianova rappresenta un segnale di vicinanza tra Reggio e la sua provincia, realtà da sempre legate in ambito Reggina e non solo.

Nei prossimi giorni la compagine amaranto farà tappa in altre zone della provincia, per poi presentarsi alla città di Reggio Calabria nella serata conclusiva.