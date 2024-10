Reggina, ecco i tre acquisti annunciati da Taibi

I primi colpi che il DS Taibi ha dichiarato di poter annunciare prima della conclusione di questa settimana, vengono oggi pubblicati sul quotidiano nazionale Gazzetta dello Sport. Non si tratta di nomi nuovi, piuttosto di trattative avviate da tempo che finalmente volgono ala conclusione.

Parliamo di Lorusso, esterno d’attacco di proprietà del Parma, di Maritato del quale ne abbiamo ampiamente parlato nella giornata di ieri e che rappresenta uno dei due attaccanti esperti fortemente voluti dal direttore, mentre più recente l’idea Gianola, per il quale pare sia bastata una semplice chiacchierata per arrivare all’accordo.

D’altronde il centrale ex Sicula Leonzio, l’amaranto lo conosce bene per aver vissuto da protagonista la prima stagione tra i professionisti della Reggina 1914, tanto per intenderci quella con alla guida tecnica Karel Zeman. Dopo un anno il ritorno e probabilmente sarà lui uno dei due centrali di grande affidamento a cui faceva riferimento il tecnico Cevoli in conferenza stampa.