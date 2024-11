Reggina: superato l’ostacolo più importante, adesso da risolvere la questione Inzaghi

Non c'è tempo da perdere, anche per dare il via al calciomercato

La Reggina c’è e ci sarà. L’attesa omologa è finalmente arrivata ed ora si può programmare il futuro con maggiore serenità. Fra sette giorni scadono i termini per l’iscrizione al prossimo campionato e dopo aver faticato così tanto, per usare una frase del proprietario Saladini, non dovrebbero esserci dubbi rispetto al saldo di tutte le pendenze necessarie al fine di ottenere l’ok dagli organi competenti. Nel corso della conferenza stampa, è stato chiesto ai presenti di incentrare la discussione solo ed esclusivamente su quanto deciso dal tribunale, senza toccare argomenti che potessero riguardare invece la parte tecnica. Argomento questo che, comunque, la società dovrà affrontare nel più breve tempo possibile, proprio perchè non è fluida la situazione con l’allenatore Inzaghi ed il Ds Taibi. Nonostante contratti che legano i due fino al giugno del 2025, soprattutto con il tecnico la discussione rimane più che aperta, in virtù di rapporti che si sono deteriorati con il tempo, insieme ad episodi, vedi post gara contro l’Ascoli, che hanno ulteriormente accentuato il distacco. Si spera non si vada troppo per le lunghe visto che tutte le altre società si stanno muovendo sul fronte mercato ed è superfluo sottolineare quanto conti la linea dell’allenatore rispetto alle scelte da operare. Saladini ha dichiarato che il progetto prosegue, non specificando se dentro questo percorso è prevista ancora la figura di Pippo Inzaghi. Situazione, ripetiamo, da chiarire subito.