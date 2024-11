Reggina: Trocini sul modulo, i singoli e i problemi di Ba

Due su due per mister Trocini che dopo la grande vittoria contro la Vibonese, si ripete in casa della Gelbison per l’impegno di Coppa Italia imponendosi con il punteggio di 3-1, grazie alla doppietta di Curiale e il gol dell’esordiente Sturniolo. Il tecnico ai microfoni di radio febea:

Leggi anche

Le dichiarazioni di Trocini

“Siamo molto soddisfatti della prestazione e della risposta di quei ragazzi che fino al momento hanno giocato meno. Alcuni di loro non li conoscevo bene, ma tutti hanno mostrato grande spirito. Volevo partire con Rosseti e Renelus davanti, per poi dare spazio a Curiale nella ripresa. I due attaccanti possono essere una soluzione anche dall’inizio, ma più che altro serve determinazione.

Leggi anche

Dietro abbiamo giocato a tre, con Ndoye arretrato. Giuliodori mi ha dato una bella impressione, è veramente molto duttile, è un Porcino destro, sono contento.

Ba aveva dei problemi, ci ho parlato subito con lui. La società ci sta parlando, per noi è un calciatore importante. Ho fatto una chiacchierata con Jacopo Dall’Oglio, lui è motivatissimo, aspettiamo anche lui“.

In questo momento Urso è l’unico certo a centrocampo. Salandria e Laaribi non sono infortuni gravi ma non al meglio della condizione e per i quali bisogna aspettare. Adesso è importante mantenere alta la voglia. Conoscevo gran parte della rosa, sono sereno e voglioso come tutta la società di fare bene”.