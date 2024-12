Reggina: Trocini molto chiaro sulle esclusioni e le decisioni da prendere

Dopo l'esterno Grillo si attendono altri rinforzi così come ha dichiarato anche il patron Ballarino

Nel momento in cui ha ripreso possesso della squadra, mister Trocini ha fatto sapere di avere parlato con tutti i componenti la squadra e con qualcuno anche personalmente. L’idea iniziale è stata quella di voler approfondire le conoscenze tecniche e umane dei vari calciatori, prima di prendere le sue decisioni e di conseguenza quelli che potrebbero essere gli interventi sul mercato. E’ arrivato Grillo, ne arriveranno altri.

Leggi anche

Sono state concesse anche alcune possibilità e dopo qualche giornata la chiave di lettura sembra abbastanza chiara, anche in base alle scelte che si stanno facendo e le ripetute esclusioni. Lo stesso Trocini, interpellato sull’argomento ha risposto in maniera netta: “Adesso dobbiamo fare delle scelte, non voglio aspettare nessuno, devo guardare avanti“.