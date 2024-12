Reggina, Trocini: ‘Ho firmato fino a giugno perchè se non vinciamo dobbiamo andare via tutti’

L’analisi del tecnico Trocini a fine gara: “E’ stata una questione di spirito, una volta che vedi l’inferno e non hai nulla da perdere, i ragazzi hanno tirato fuori orgoglio e coraggio, voglia di vincere e animo. A fine primo tempo l’aria che si respirava non era per niente buona, i calciatori hanno dato veramente una grande risposta.

Dopo tutto questo arrivano anche i discorsi riguardanti i cambi, avere gente fresca capace di creare situazioni importanti in avanti è chiaro che riesci a fare la differenza. Non posso non prendere in considerazione nel periodo in cui ho ripreso ad allenare questa squadra, che in tre partite abbiamo giocato senza centrocampisti, siamo contati. Barillà ha giocato con il braccio spezzato e influenzato, avevo Porcino in panchina ma non poteva entrare e se fossimo stati disperati l’avrei dovuto inserire. Quello è un reparto che ha bisogno di cambi durante le partite. Ritengo che queste siano cose che incidono parecchio.

Quella di oggi per me è stata una partita importante. Lo schieramento con il 4-2-3-1 ci ha dato grande dinamismo e pericolosità. Sono arrivato e a Vibo è stata fatta una grande gara, poi la Coppa Italia, gli infortuni, alcune situazioni di gioco vanno allenate. Questa squadra può giocare con tre attaccanti e un trequarti, poi dipende anche da chi c’è in campo. Ho ricevuto delle informazioni tattiche delle quali ne farò tesoro. Grillo oltre l’esterno può fare anche la sotto punta, stesso dicasi per Ragusa.

Barranco se non è sostenuto dalle mezze ali fa fatica, mi dispiace anche perchè ci mette tanto impegno. Questa squadra può vincere il campionato, assolutamente. Ho accettato di venire qui e firmare un contratto fino a giugno perchè è giusto che se non lo vinciamo, andiamo via tutti. Sono convintissimo che si possa vincere il campionato”.