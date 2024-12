Reggina, Trocini: ‘Assenze pesanti. Per il mercato ho parlato con la società’

"Troppi infortuni nello stesso reparto, tutti elementi che non si possono regalare a nessuno"

Il giorno dopo il pareggio interno contro la Nissa, interviene a Gs Channel, Tv ufficiale del club amaranto, il tecnico della Reggina Bruno Trocini: “Sono felice di essere ritornato, certamente amareggiato per il pareggio di domenica e quello della settimana precedente. Contro la Nissa stavamo facendo una partita discreta e l’avremmo indirizzata secondo me nella maniera giusta. Quel calcio di rigore all’ultima azione prima del riposo è stato un duro colpo, ci ha innervosito parecchio. Abbiamo ricominciato sapendo di avere subìto una ingiustizia, ma siamo riusciti a rimetterla a posto e sfiorato la vittoria.

Purtroppo abbiamo una serie infinita di infortuni nello stesso reparto, Barillà, Porcino, Laaribi, Dall’Oglio, la squalifica di Forciniti e poi Cham, tutti elementi che non si possono regalare a nessuno, questo un pò ci sta penalizzando. Non abbiamo alternative e nonostante le assenze la squadra è competitiva, con qualcuno che si è adattato a un ruolo non suo.

Il calciomercato e l’organico

“Il mercato? Io personalmente sto cercando di capire il materiale che ho a disposizione anche se più della metà li conosco. Ho già una idea, ne ho parlato con la società, ma quello che conta oggi è affrontare ogni gara con la massima concentrazione. Ho trovato una rosa competitiva, il campionato è diverso rispetto alla scorsa stagione, compreso l’Under in meno“.