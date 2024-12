Calciomercato Reggina: i tifosi si aspettano interventi decisi

Interpellati sull’apertura della sessione invernale di calciomercato, il DG Praticò e mister Trocini con le loro dichiarazioni non hanno scaldato gli animi dei tifosi, anzi. “Non prenderemo tanto per prendere“, “Difficile trovare calciatori più forti dei nostri e chi li ha se li tiene“. Traspare prudenza, attesa e nessuna certezza di operare per l’irrobustimento dell’organico, quest’ultimo costruito a più step dal giugno scorso, con alcuni calciatori arrivati e poi andati via, altri poco utilizzati, altri ancora più in infermeria che in campo.

E’ comprensibile che numericamente sarebbe un problema aggiungere altri tasselli visto che si è già abbondantemente oltre, ma se l’obiettivo è quello di vincere il campionato, attendere le opportunità potrebbe essere un errore anche perchè difficilmente se ne creeranno in questa sessione che è totalmente diversa da quella estiva. Avere le idee chiare su come questa squadra deve giocare e intervenire con decisione e investimenti per irrobustire le zone di campo più deboli o incomplete.

Individuare calciatori che possano garantire più corsa anche a scapito della qualità e avere la forza e il coraggio di chiudere i rapporti con quegli Over che non hanno risposto secondo quelle che erano le esigenze. Oggi il calciomercato ha preso il via (si chiude il 18), i tifosi si aspettano risposte significative, anche se la sensazione è che questo non accada, almeno nell’immediato.