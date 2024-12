Coppa Italia, Reggina-Enna: come e dove vedere la partita

Impegno infrasettimanale per la Reggina che sfida l’Enna per il match di Coppa Italia, dopo aver battuto qualche settimana addietro in trasferta la Gelbison. Molto probabile che mister Trocini impieghi quei calciatori che si sono visti meno nell’ultimo periodo più tanti giovani, tenuto conto che ancora molti sono i giocatori fermi per infortunio.

Può assistere all’incontro anche chi non sarà presente al Granillo. Come? “Collegati alla piattaforma playreggina1914.it, registrati e acquista la gara di Coppa Italia con l’Enna al costo di € 5“.