Reggina, Trocini: ‘Cosa non è andato? Oggi non me la sento…’

L’analisi di mister Trocini al termine della gara in sala stampa: “Primo tempo strano e beffardo. Si poteva chiudere con tanti gol di scarto e invece è finito 1-1 con un fallo su Girasole. Dopo trenta minuti avevamo tre centrocampisti ammoniti e questo ci ha penalizzato. C’è stata una parte del primo tempo e una del secondo dove i ragazzi si sono fermati a ragionare, puttosto che la veemenza iniziale.

Abbiamo fatto tre gol e tirato in porta tantissime volte, loro hanno un portiere importante per la categoria che oggi ha fatto una grande gara. Trovare qualcosa che non è andata è dura, soprattutto in virtù di quello che è stato fatto in questi tre giorni come sacrifici, non riesco e non me la sento di trovarla in questo momento. E’ invece una gioia vedere la partecipazione di tutti compresi quelli in panchina.

Ingegneri ha avuto un problema muscolare, stessa cosa Giuliodori. Sono molto felice per Dall’Oglio“.