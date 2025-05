Reggina: Trocini sugli infortunati e l’ansia per il capitano Barillà

Per la partita contro la Vibonese, l’attesa più significativa è quella che riguarda le condizioni fisiche di Barillà, ancora alle prese con un problema al ginocchio. Il tecnico fa il punto della situazione sugli infortunati:

“Vesprini non ha ancora recuperato, Urso ha avuto un lutto in famiglia e gli siamo vicini, arriva stasera, un caloroso abbraccio da tutti noi. Barillà non vuole mancare e da giorni continua a fare infiltrazioni, sarà lui stesso a dirci se è in condizione di poterci dare una mano, ma il suo ginocchio è molto gonfio. Vedremo”.