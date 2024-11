Reggina: con Trocini, almeno per quattro calciatori potrebbero cambiare gli scenari

La notizia è circolata velocemente e a breve se ne attende l’ufficialità. Prima di farlo il patron Ballarino e il tecnico Trocini dovranno incontrarsi intanto per trovare l’accordo e poi probabilmente per chiarire tanti punti che lo scorso anno sono stati elementi di rottura che hanno portato alla separazione.

Diamo per scontato che mister Trocini, il quale a più riprese ha dichiarato di scendere in serie D solo per la Reggina, prenderà in consegna la squadra e le condizioni sono decisamente diverse rispetto alla passata stagione. Troverà un gruppo intanto più forte nella sua composizione, sicuramente allenato e con una preparazione completa e ampia possibilità di scelta, in attesa di capire quello che accadrà nella prossima sessione di calciomercato tra acquisti e cessioni.

Nuovi scenari per quattro calciatori?

Nel frattempo ci sono almeno quattro giocatori che dal ritorno di Trocini potrebbero trarne qualche vantaggio, ma è solo una ipotesi. Partiamo da Perri, lo scorso anno uno dei pochi protagonisti in positivo della squadra e autore di sette reti in campionato, quest’anno spesso relegato in tribuna. Certamente Provazza, autore di una seconda parte di stagione esaltante, grazie anche agli stimoli e le sollecitazioni proprio del tecnico di Cosenza. Aggiungiamo Laaribi, molto stimato da Trocini e con le valigie in mano e infine Malara, lo scorso anno alla Vibonese, per il quale in più di una circostanza l’allenatore si è espresso in maniera positiva.