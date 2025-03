Reggina: Trocini sull’esclusione dell’Akragas e il sistema che non funziona più

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro Sambiase-Reggina, mister Trocini ha parlato anche dell’esclusione dell’Akragas e della necessaria riforma dei campionati: “Secondo me è il principio che è sbagliato e non credo dipenda dal numero di squadre tra professionisti e dilettanti. Chi di competenza deve avere certezze rispetto a chi amministra una società di calcio, se ha le potenzialità economiche e finanziarie per gestire una squadra di calcio, dal primo giorno fino all’ultimo della stagione. I cambi societari in corsa, i ritiri dai campionati non possono accadere.

Oggi parliamo dell’Akragas, sono problemi reali, anche per chi si può pensare ne abbia tratto benefici come noi. Siamo scesi a quattro punti, le partite le dobbiamo ancora giocare e vincere, non è scontato che sia un vantaggio, in questo momento non lo è. E’ un dramma, un problema, una cosa che non va bene. Si è arrivato così in basso che secondo me qualcosa succederà”.